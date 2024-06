Antes do início do treino, o governante, acompanhado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, entrou no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo discursado e cumprimentado toda a comitiva portuguesa.

João Félix apenas apareceu no relvado durante a presença de Luís Montenegro, com o restante grupo a efetuar posteriormente trabalho de recuperação, num grupo dividido em dois, entre bicicletas estáticas e tapetes, durante os 15 minutos de treino abertos.

Nélson Semedo e Pepe, que falharam o duelo particular frente à congénere finlandesa, devido a problemas físicos, trabalharam de maneira integrada com o restante plantel, que ainda não conta com Rúben Neves e Cristiano Ronaldo, que se juntam na sexta-feira.

Portugal venceu a Finlândia na terça-feira, por 4-2, em encontro particular realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e prepara agora o segundo duelo de preparação para o Campeonato da Europa, que se realiza na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho.

A equipa das ‘quinas’ recebe a Croácia no sábado, no Estádio Nacional, em Oeiras, às 17:45, com arbitragem do alemão Harm Osmers, sendo que, antes de viajar para solo germânico, ainda vai defrontar a República da Irlanda, no dia 11 de junho, em Aveiro.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).