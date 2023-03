No primeiro apronto do técnico espanhol, que em janeiro rendeu no cargo Fernando Santos, todos os atletas chamados subiram ao principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo apenas realizado exercícios de recuperação, durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Os jogadores efetuaram trabalho físico em bicicletas estáticas e alongamentos em colchões colocados no relvado, numa sessão que foi antecedida por uma palestra do técnico espanhol com o grupo e na presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

Fora das contas para dupla jornada está o experiente central Pepe, de 40 anos, que falhou os últimos jogos do FC Porto, devido a lesão, e acabou por ser excluído no domingo da lista dos convocados da seleção, reduzida assim a 25.

O guarda-redes Celton Biai, do Vitória de Guimarães, que está convocado para os dois particulares da seleção portuguesa de sub-21, participou hoje no apronto e também marcará presença no de quarta-feira.

Portugal tem estreia marcada no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 na quinta-feira, diante do Liechtenstein, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Três dias depois, a equipa das ‘quinas’ desloca-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, igualmente a partir das 19:45 (hora em Lisboa).

Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Islândia são as outras seleções que integram a ‘poule’ J de qualificação para o Euro2024, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).