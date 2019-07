O brasileiro, de 37 anos, avançou com o pedido de rescisão unilateral com o Cova da Piedade na sexta feira e chegou, agora, a acordo com o clube de Torres Vedras, onde vai reencontrar o diretor desportivo Marco Caneira, com quem partilhou o balneário do Sporting em 2011/12.

Evaldo renovou com o Cova da Piedade no final da época passada, mas foi, depois, notificado para não se apresentar no regresso aos trabalhos e alegou, na semana passada, que o clube o impedia de treinar-se há quase um mês para avançar com o pedido de rescisão.

Ao logo da carreira, o defesa representou FC Porto (onde se sagrou campeão nacional em 2003/04), Marítimo, Sporting de Braga, Sporting, Deportivo (Espanha), Gil Vicente, Moreirense e Cova da Piedade.