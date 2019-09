Callum Wilson adiantou os ‘cherries’, aos 23 minutos, mas Dominic Calvert-Lewin empatou em cima do intervalo, aos 44, num encontro no qual o internacional português André Gomes não foi opção nos ‘toffees’.

No segundo tempo, o Bournemouth voltaria a colocar-se em vantagem, através de Ryan Fraser, aos 67 minutos, antes de Callum Wilson ‘bisar’ e consumar o segundo triunfo da formação orientada por Eddie Howe, aos 72.

O Everton, com sete pontos, continua sem vencer fora de casa e perdeu a possibilidade de igualar o Manchester City no segundo lugar, com 10, depois de os ‘citizens’ terem sido derrotados pelo Norwich no sábado (3-2).