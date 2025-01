O futebolista, de 22 anos, terá a sua primeira experiência fora do Uruguai, depois de ter representado o Defensor Sporting, também por empréstimo, em 2024, com cinco golos e sete assistências.

Formado no Peñarol, foi no emblema de Montevideu que se estreou como profissional, em 2022, e ao serviço do qual conquistou a Taça Libertadores sub-20, no mesmo ano.

Trata-se da segunda investida do Arouca no defeso de janeiro, depois de ter assegurado o também uruguaio Dylan Nandín, reforçando uma vez mais o contingente do país no plantel, que conta ainda com Alfonso Trezza e Matías Rocha.

Mansilla, que vai suprir a rescisão de Ivo Rodrigues, irá envergar a camisola número 24 e tem, de momento, a concorrência de Jason Remeseiro, Alfonso Trezza e Morlaye Sylla nas alas do ataque.

O Arouca, 15.º classificado da I Liga, regressa à competição no sábado, quando se desloca ao Estádio D. Afonso Henriques para defrontar o Vitória de Guimarães, em partida da 18.ª jornada, a primeira da segunda volta.