O árbitro da associação de Leiria, de 39 anos e internacional desde 2015, vai ter como assistentes no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:30, Pedro Mota e Pedro Martins, o quarto árbitro vai ser António Nobre, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Hugo Miguel.

Tiago Martins vai arbitrar a receção do líder FC Porto ao Portimonense, no sábado, de acordo com as nomeações hoje divulgadas pelo Conselho de Arbitragem (CA) da FPF.