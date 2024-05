Vestidos a rigor e entoando diversos cânticos, enquanto iam esvaziando copos de cerveja, os adeptos e simpatizantes sportinguistas foram tomando conta da zona de circulação rodoviária, que acabou por ser cortada ao trânsito pela PSP, numa zona condicionada por obras.

“Faça chuva ou faça sol estamos cá”, garantia a jovem estudante Francisca Pimentel, de 22 anos, que veio para a festa com o pai, a quem “tinha garantido que o campeonato ficava decidido hoje”, apesar da chuva miudinha.

Também Filipa Brás, de 20 anos, estava confiante que o título de campeão ia ser festejado hoje e, aconselhada pelo irmão, levou consigo os adereços para o restaurante no qual a família foi jantar.

Diogo Barroso, de 16 anos, não escondeu a satisfação pelo título conquistado pelos verdes e brancos e frisou à agência Lusa que o clube tinha “um plantel muito forte e que o treinador já tinha dado provas que era competente, concretizando o sonho de mais uma conquista”.

A adepta mais nova seria talvez a pequena Mia Rui, de 16 meses, que ao colo da mãe Cristiana Pereira, vestida com um impermeável, assistia acordada aos festejos das muitas dezenas de pessoas.

“Tive de vir festejar com ela e com mais dois filhos, de 12 e 5 anos, e o marido, que é ferrenho”, disse Cristiana Pereira, de 40 anos, salientando que é uma festa “que vai ficar na memória dos garotos com mais idade.

“São memórias para o futuro. Viemos cedo para a Praça da República por causa da confusão e também vamos mais cedo, porque segunda-feira é dia de escola”, acrescentou.