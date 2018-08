O Facebook adquiriu os direitos de transmissão de jogos da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia para a América Latina.

A UEFA anunciou esta quarta-feira, 15 de agosto, que o Facebook adquiriu os direitos de transmissão de alguns jogos da Liga dos Campeões desta temporada.

A rede social adquiriu os direitos de transmissão ao vivo de 32 jogos por temporada, no período entre 2018 e 2021, nos territórios de língua espanhola da América Latina. São jogos da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia.

O acordo inicia-se hoje já com transmissão do jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, em Talin, a contar para a Supertaça Europeia.

O valor do contrato não foi revelado.

As partidas serão transmitidas através da página de Facebook UEFA Champions League.

Este anúncio tem lugar apenas dias depois de o gigante tecnológico ter adquirido os direitos para transmitir em direto as partidas do principal campeonato espanhol de futebol nas próximas três temporadas em oito países asiáticos, nos quais os utilizadores podem ver os jogos de forma gratuita.

O acordo, cujas verbas também não foram divulgadas, começará na primeira jornada do campeonato espanhol 'La Liga', na sexta-feira, e "será possível ver os 380 jogos da primeira liga do campeonato espanhol de futebol de forma gratuita no Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Nepal, Maldivas, Sri Lanka e Paquistão", segundo um comunicado da organização do campeonato espanhol.

"Este acordo marca o início de uma nova era na transmissão de eventos desportivos, conseguindo assim a 'La Liga' e os seus clubes estar mais perto que nunca dos adeptos", lê-se ainda no comunicado, citado pela agência de notícias espanhola Efe.