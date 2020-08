Quanto aos outros reforços, o guardião Adán entrou ainda no decurso no primeiro tempo, enquanto na segunda parte jogaram Feddal e Nuno Santos (apenas 15 minutos).

Renan, André Paulo, Ristovski, Neto, Coates, Daniel Bragança, Wendel, Geny, Plata e Jovane Cabral foram os outros elementos utilizados por Rúben Amorim.

No Farense, que está de regresso à I Liga de futebol, o treinador Sérgio Vieira utilizou os reforços Amine e Pedro Henrique entre as escolhas iniciais. O central César, que começou a trabalhar no sábado, foi utilizado no segundo tempo.

Os 'leões' voltam a treinar na segunda-feira de manhã, iniciando uma semana na qual está prevista a realização de dois jogos, ainda sem adversários conhecidos.