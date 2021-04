A equipa de Jorge Costa chegou à vantagem aos 24 minutos, por intermédio de Pedro Henrique, resultado que lhe permitia subir ao 16.º lugar, que dá acesso ao ‘play-off’ com o terceiro classificado da II Liga, mas a formação de Portimão restabeleceu a igualdade aos 79 minutos, através de Boa Morte, dando mais um passo rumo à manutenção.

Com este empate, o Farense mantém o 17.º e penúltimo lugar, com 26 pontos, menos dois do que o Boavista, que ocupa o 16.º lugar, enquanto o Portimonense é 11.º, com 33.