Na Lanxess Arena, em Colónia (Alemanha), o encontro foi muito equilibrado, bem disputado durante os 60 minutos e, prova disso, foi a igualdade a 15 golos verificada ao intervalo.

Contudo, os catalães, que na edição passada terminaram no último lugar do pódio, após duas ‘Champions’ seguidas, tiveram por diversas vezes vantagens de um e dois golos no marcador, que se mantiveram nos instantes finais, com Mikkel Hansen, do Aalborg, a ser infeliz ao atirar a bola à barra no último lance do jogo.

O ‘Barça’ sucede, assim, ao Magdeburgo, da Alemanha, que tinha caído nas meias-finais frente ao Aalborg.

Melvyn Richardson foi o melhor marcador do novo campeão, com oito remates certeiros, bem secundado por Dika Mem (sete), com o pivô luso Luís Frade a contribuir com dois.

Mais cedo, num duelo 100% germânico, o Kiel superou o Magdeburgo por 32-28, para arrecadar o terceiro lugar na competição.