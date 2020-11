O central, de 33 anos, saiu aos 62 minutos na derrota fora com o Atlético de Madrid, e de imediato percebeu-se que seria uma lesão séria, com Piqué a tapar o rosto e em lágrimas, embora tenha saído de pé e apoiado.

Hoje, após os primeiros exames complementares de diagnóstico, o FC Barcelona informou que os ligamentos do joelho foram afetados, mas sem especificar o tempo de paragem para o central, habitual titular na defesa.

“A evolução determinará a sua disponibilidade”, indicou o clube, que fica reduzido a Clement Lenglet como único central, devido às baixas, também por lesão, do uruguaio Ronald Araújo e do francês Samuel Umtiti.

O jogo com os ‘colchoneros’ deixou também marcas em Sergi Roberto, com o defesa a sofrer uma rotura no músculo reto femoral, embora tenha terminado o jogo disputado no Wanda Metropolitano, em Madrid.

O FC Barcelona, treinado pelo holandês Ronald Koeman, voltou a dececionar e, após oito jogos, ocupa o 12.º lugar, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e três derrotas), a nove pontos da líder Real Sociedad, que tem mais um jogo.