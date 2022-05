Os apoiantes portistas começaram a chegar à Alameda do Dragão ainda antes do apito final do jogo com o Benfica, numa 'romaria' que se intensificou logo após o golo de Zaidu, que carimbou definitivamente o 30.º título nacional dos ‘dragões’.

Logo após o fim do jogo, multiplicaram-se os festejos e as habituais buzinadelas dos automóveis que ainda circulavam nas imediações do estádio, até as forças policiais cortarem o trânsito no local, algo que não impediu que a multidão se fosse avolumando.

Além dos naturais cânticos alusivos à conquista do título, e de algumas provocações aos rivais de Lisboa, o nome do presidente Pinto da Costa está a ser frequentemente repetido pelos adeptos.

“É o melhor presidente da história do futebol mundial, estava destinado que no ano em que ele comemora 40 anos na presidência do clube, o FC Porto festejasse o 30.º título da sua história. É uma referência para todos nós”, disse à Lusa Paulo Silva, adepto de 57 anos, natural da cidade do Porto.

Ao lado de Paulo vinha António Santos, de 61, também apoiante dos 'dragões', que viajou desde Paços de Ferreira “para assistir a uma festa que será certamente inesquecível”.

“A equipa mostrou tanta superioridade ao longo da época, que tinha de vir prestar-lhes a minha homenagem. Vou ficar por aqui com o mesmo entusiasmo pela madrugada dentro para os receber”, partilhou algo emocionado.

Já Ricardo Pinheiro, e a esposa, Maria Inês, trouxeram as duas filhas, Carolina e Beatriz, para “sentir o portismo nas ruas”, e apesar de não garantirem que vão aguentar pela espera da equipa, querem “aproveitar o momento”.

“É importante transmitir às minhas filhas o orgulho que temos de ser do FC Porto. Elas também já o sentem, mas é a festejar títulos como este que mais gerações vão ser portistas. Tenho é dúvidas que elas aguentem até muito tarde, mas vemos amanhã [domingo] o resto pela televisão”, disse, bem-disposto, Ricardo.

O FC Porto já confirmou que a equipa irá saudar os adeptos, no estádio, assim que chegar de Lisboa, e por isso prevê-se que as centenas de pessoas que estão já em torno do recinto, passem a milhares já nas próximas horas.