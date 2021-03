O golo marcado fora, no empate da primeira mão (1-1), no Minho, deixa a formação treinada por Sérgio Conceição na frente das meias-finais e um pouco mais perto de marcar presença no Estádio Nacional.

Em 10 de fevereiro, o avançado iraniano Mehdi Taremi fez o golo do FC Porto, aos nove minutos, enquanto o médio brasileiro Fransérgio, aos 90+12, empatou para os bracarenses.

O golo do empate surgiu numa altura em que o FC Porto jogava com menos dois elementos, depois das expulsões de Luis Díaz (70 minutos), num lance polémico, da qual resultou uma fratura do tornozelo direito de David Carmo, e de Matheus Uribe (90+7).

As duas equipas vão encontrar-se pela quarta vez esta temporada, dias depois de os bracarenses terem ultrapassado os ‘azuis e brancos’ na segunda posição da I Liga.

Depois de vencer em casa por 3-1, na primeira jornada do campeonato, o FC Porto empatou os dois encontros disputados em Braga (2-2 para a I Liga e 1-1 para a Taça de Portugal).

O jogo entre FC Porto e Sporting de Braga tem início agendado para as 20:15.

O outro encontro das meias-finais vai decorrer na quinta-feira, com o Benfica a receber o Estoril Praia. Na primeira mão, os ‘encarnados’ foram o terreno do emblema da II Liga vencer por 3-1.

Meias-finais da Taça de Portugal

2.ª mão

- Quarta-feira, 3 mar:

FC Porto (I) – Sporting de Braga (I), 20:15

- Quinta-feira, 4 mar:

Benfica (I) – Estoril Praia (II), 20:15

1.ª mão

- Quarta-feira, 10 fev:

Sporting de Braga (I) – FC Porto (I), 1-1

- Quinta-feira, 11 fev:

Estoril Praia (II) – Benfica (I), 1-3