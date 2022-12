Otávio inaugurou o marcador logo aos 23 segundos, antes de Taremi assinar um ‘hat-trick’ (18, 34 e 50 minutos), que lhe permitiu igualar o ‘benfiquista’ Gonçalo Ramos na lista de melhores marcadores da I Liga, com nove golos. Um autogolo de Opuku (70) fechou a contagem para os portistas, com Bruno Marques (75) a fazer o golo de honra do Arouca.

Os ‘azuis e brancos’ passam a somar 32 pontos, menos cinco do que o líder Benfica, que visita o Sporting de Braga na sexta-feira, enquanto o Arouca continua em nono, com 19 pontos, após ter sofrido a segunda derrota consecutiva para o campeonato.