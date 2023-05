“O FC Porto não se conforma com essa decisão e vai recorrer. De qualquer das formas, mantém-se ativa a providência cautelar interposta na altura da primeira decisão. Ou seja, os próximos jogos do FC Porto em casa irão ser, com certeza, [realizados] no Estádio do Dragão”, referiu na terça-feira o diretor de comunicação do clube, Francisco J. Marques.

A revelação foi feita durante o programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal, no mesmo dia em que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anunciou ter mantido na íntegra o acórdão proferido contra o FC Porto pelo pleno da secção profissional do CD da FPF.

Em 19 de julho de 2022, o órgão disciplinar tinha decidido interditar o Estádio do Dragão, no Porto, por duas partidas, tendo em conta os incidentes verificados durante a receção dos ‘azuis e brancos’ ao Sporting, no clássico da 22.ª ronda da edição 2021/22 da I Liga.

Os campeões nacionais foram também condenados a pagar uma multa de 25.245 euros, por “arremesso de objeto sem reflexo no jogo” e “inobservância qualificada de deveres”.

O CD da FPF multou ainda em 1.530 euros o coordenador de segurança da SAD do FC Porto, João Paulo Sousa, enquanto o diretor de campo e o diretor de segurança, Ricardo Carvalho e Carlos Carvalho, respetivamente, receberam coimas de 918 euros cada um.

Já Manuel Silva (colete azul n.º 02), Carlos Elias (n.º 03) e Cláudio Filipe Nova (n.º 05), todos identificados como “elementos de apoio às ações promocionais da FC Porto SAD”, receberam 75 dias de suspensão e uma multa de 3.060 euros por causa de “agressões”.

Alvo de um processo disciplinar logo nos dias seguintes ao clássico, que foi realizado em 11 de fevereiro de 2022 e acabou empatado 2-2, o defesa brasileiro do Sporting Matheus Reis tinha sido constituído arguido, mas foi considerado absolvido do ilícito de agressão.

O mapa de castigos decorrente desse clássico foi divulgado na sequência da instauração de um processo de inquérito aos incidentes verificados no relvado, como o arremesso de objetos de apanha-bolas e de objeto metálico, em forma de projétil, ou o comportamento de assistentes de recinto desportivo e de elementos da equipa de ativações publicitárias.

Quando faltavam 12 jornadas para o fim do campeonato, o então líder FC Porto manteve os seis pontos de avanço sobre o Sporting, segundo classificado, ao responder aos golos de Paulinho (oito minutos) e Nuno Santos (34) por Fábio Vieira (38) e Mehdi Taremi (78), tendo jogado em vantagem numérica a partir dos 49, por expulsão de Sebastián Coates.

Argumentando que os dois jogos de interdição do próprio recinto se deviam “apenas e só ao comportamento de elementos que não pertencem à estrutura” do clube, a SAD ‘azul e branca’ apresentou aquando do seu primeiro recurso uma providência cautelar, que seria aceite pelo TAD e acabou por suspender a aplicação do castigo ditado pelo CD da FPF.

O FC Porto tem mais três encontros por cumprir no Estádio do Dragão até ao final desta época, começando por receber o Famalicão, na quinta-feira, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, antes de encarar Casa Pia e Vitória de Guimarães, nas 32.ª e 34.ª e última rondas do campeonato, agendadas para 14 e 28 de maio, respetivamente.