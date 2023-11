No Estádio do Dragão, Holsgrove, de livre, aos 75 minutos, fez o único golo do encontro de arranque da jornada, já depois de o guarda-redes Carné ter defendido a grande penalidade convertida por Taremi logo aos seis minutos.

Com a derrota de hoje, a primeira em casa neste campeonato, o FC Porto continua na terceira posição, com 22 pontos, os mesmos do Benfica, que é segundo, e a três do líder Sporting, enquanto o Estoril Praia interrompe uma série de sete jogos sem vencer e abandona o último lugar, subindo a 14.º, com sete.