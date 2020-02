Segundo a nota informativa divulgada pelos ‘dragões’, o defesa central fez tratamento e ginásio, enquanto o ‘capitão’ e o avançado camaronês fizeram treino condicionado e ginásio.

Os ‘azuis e brancos’ voltam a treinar pelas 11:30 de sexta-feira, no Centro de Estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, com Sérgio Conceição a fazer a antevisão da partida pelas 13:00.

O encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol entre o líder Benfica e o ‘vice’ FC Porto, separados por sete pontos, está agendado para sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão.