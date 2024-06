O FC Porto sagrou-se hoje campeão nacional de hóquei em patins pela 25.ª vez, ao vencer novamente o Benfica, por 3-1, no quarto jogo da final dos play-offs, disputado no pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.

Depois de duas vitórias em casa, intercaladas com uma derrota fora, os portistas consumaram a conquista no reduto ‘encarnado’, com golos de Carlo Di Benedetto (18 e 28 minutos) e Ezequiel Mena (30), sendo que para os benfiquistas reduziu o outro irmão Di Benedetto, Roberto (30). O FC Porto conquista, assim, o seu 25.º título de campeão, isolando-se como recordista de troféus, agora com mais um do que o Benfica, vencedor da edição anterior.