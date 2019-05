Os 'dragões', que já tinham conquistado a UEFA Youth League esta temporada, precisavam de vencer para recuperar três anos depois o campeonato, terminando a prova com 37 pontos, mais um do que o Benfica, que venceu o Sporting, por 2-0.

Este é o 23.º título do FC Porto neste escalão, ficando com menos um troféu do que o recordista Benfica.