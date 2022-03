Pepê (17 minutos), Evanilson (38 e 52) e Taremi (59) apontaram os tentos dos ‘dragões’, enquanto Juan Delgado (31), que ainda igualou a um, e o ex-benfiquista Nicolás Gaitán (66) marcaram para os anfitriões.

Na classificação, os ‘dragões’, que somaram o 53.º jogo seguido sem perder na prova, depois do 2-3 na Mata Real na sexta ronda de 2020/21, passaram a somar 67 pontos, mantendo-se seis acima do campeão Sporting, enquanto o Paços é 10.º, com 27.