No encerramento da 20.ª jornada, os ‘azuis e brancos’ apresentam-se num estádio tradicionalmente complicado para as suas aspirações, mas proibidos de perder mais pontos, se quiserem continuar a alimentar a ilusão de renovação do título.

A equipa de Sérgio Conceição entra em campo com 41 pontos, a 13 pontos do Sporting e a dois do Sporting de Braga, que no domingo venceu o Tondela por 4-2: falhando o título, o segundo lugar é importante pela entrada direta na Liga dos Campeões.

O Benfica empatou 0-0 na visita ao Farense e está a dois pontos do FC Porto e com somente um de vantagem para o Paços de Ferreira, que venceu o Vitória de Guimarães por 2-1 e conseguiu uma almofada de seis pontos para o seu quinto lugar frente ao rival direto.

O Marítimo vem de uma série de cinco derrotas consecutivas no campeonato, porém um triunfo permite-lhe deixar o último lugar e ultrapassar cinco adversários, garantindo pequena folga ao treinador Milton Mendes.