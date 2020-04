Após um comunicado conjunto que dá conta do fim de todas as competições nacionais no andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol, sem atribuição de títulos, uma nota da FPA esclarece desde já a escolha dos representantes lusos na Europa, baseada na classificação no momento em que a Liga foi suspensa.

Assim, o FC Porto estará em 2020/21 na Liga dos Campeões, após liderar o campeonato, onde poderá também ter a companhia do Sporting, que jogará nessa competição ou na Liga Europeia, na qual estarão Benfica e Belenenses.

No andebol feminino, o Colégio de Gaia estará na Liga Europeia ou na Taça Europeia, prova em que estarão o Madeira SAD e o Alavarium.