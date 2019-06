"Os praticantes de competição são agora 190.567, outro recorde, aos quais se somam os 25.086 praticantes de recreação e lazer integrados este ano no organismo. Os dois segmentos juntos permitem pela primeira vez ultrapassar a fasquia total dos 200 mil inscritos na FPF. Neste momento, a FPF conta exatamente com 215.563 praticantes federados, continuando a ser, com grande distância (...), a federação com mais praticantes inscritos em Portugal", informa a federação, com base em dados do Instituto Português da Juventude e Desporto.

A FPF explica que a integração dos praticantes de futebol e futsal de recreação e lazer decorre da Lei de Bases da Atividade Física e Desporto, conforme foi definida pelo decreto lei 45/2015, de 09 de abril, e vem na sequência de protocolos de integração assinados com vários municípios, entidades formadoras e associações distritais e regionais.

Em relação à época anterior, em que se registaram cerca de 180 mil federados de competição, houve um crescimento de 5,05%, com fortes contributos do futebol feminino (9.555 federadas e uma subida de 12,71%) e dos jogadores de futsal (35.622 federados e uma subida superior a 9%.

“Estes dados revelam um crescimento sustentado e constante em todas as dimensões do futebol português. Temos mais homens e mais mulheres a praticar futebol, seja nos escalões seniores ou nos praticantes jovens; seja no futebol, no futsal ou no futebol de praia. (...) Registo ainda que ultrapassámos largamente a meta dos 200 mil praticantes, valor com que nos tínhamos comprometido no início do nosso mandato", afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes, citado no site oficial do organismo.