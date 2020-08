Félix da Costa cumpriu as 38 voltas previstas em 46.19,412 minutos, deixando o segundo classificado, o suíço Sébastien Buemi (Nissa), a 3,090 segundos e o terceiro, o brasileiro Lucas di Grassi (Mahindra), a 8,296.

Tal como na véspera, o piloto de Cascais garantiu a ‘pole position’ durante a qualificação e voltou a dominar todas as voltas da corrida no circuito desenhado no aeroporto de Tempelhof, nos arredores de Berlim, onde se disputam todas as provas ao longo de oito dias.