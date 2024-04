Para o Fenerbahçe, em causa está a atitude do organismo em não facilitar o calendário neste final da temporada, quando a equipa de Istambul é a única representante do seu país nas provas europeias, e também a “fraca” reação da federação aos ataques que os seus jogadores foram alegadamente alvo num recente confronto com o Trabzonspor.

Mesmo com a equipa sub-19, o encontro arrancou e até teve um golo, por Icardi, logo no primeiro minuto, para o Galatasaray, mas o Fenerbahçe abandonou prontamente o relvado, dando a vitória ao rival da cidade, confirmada mais tarde pela federação local.

Durante a última semana, o Fenerbahçe juntou mais de 25 mil sócios junto ao seu estádio, todos a defender a que o clube deveria abandonar a liga turca.