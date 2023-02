A 23.ª jornada teve alguns jogos ainda realizados no início do mês, entre os quais a vitória do líder Galatasaray sobre o Trabzonspor, por 2-1.

O Galatasaray continua a liderar, com 54 pontos, mas vê o Fenerbahçe, com 48 pontos, aproximar-se um pouco.

A jogar em Istambul, a equipa de Jorge Jesus abriu o marcador aos 13 minutos, por Enner Valencia, de grande penalidade. O equatoriano viria a ‘bisar’, aos 45+6, elevando para 22 o total de golos no campeonato, em que é o melhor marcador.

O Fenerbahçe esteve a jogar em superioridade numérica desde o minuto 22, por expulsão de Mama Diouf, e, sem surpresa, chegou à goleada, à medida que o desgaste ‘pesava’ na formação de Konya.

Joshua King, aos 61, e Atila Szalai, aos 78, com assistência do português Miguel Crespo, que tinha entrado aos 57, fecharam as contas da vitória da equipa da zona asiática de Istambul.