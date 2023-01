O Fenerbahçe, do português Jorge Jesus, foi hoje ao terreno do Gaziantep vencer por 2-1, graças a um golo apontado no período de descontos do segundo tempo, da partida da 19.ª jornada do campeonato turco de futebol.

Um 'bis' do ponta de lança equatoriano Enner Valência, aos oito minutos e aos 90+1, garantiram o triunfo para o conjunto de Istambul, sendo que, pelo meio, Kitsiou (55) marcou para os anfitriões, que ficaram em inferioridade numérica, aos 70, quando Sagal recebeu ordem de expulsão. Com esta vitória, o Fenerbahçe, que teve o luso Miguel Crespo entre os titulares, passou a contabilizar 38 pontos, menos quatro do que o líder isolado Galatasaray.