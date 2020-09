“Vamos ver no treino como estão os jogadores. Às vezes, só pelo olhar, percebo se estão cansados ou não. Tenho 23 jogadores de qualidade. Mas, aqui a decisão não será pela qualidade, mas sim por questões físicas”, explicou.

Sobre o embate com a Suécia, Fernando Santos enalteceu a seleção escandinava, referindo que é uma equipa “taticamente muito bem organizada e compacta”.

“Todos os jogadores sabem o que fazer e ocupar os espaços no relvado. Além disso, a Suécia tem jogadores de grande criatividade e que saem muito bem no processo ofensivo. Se não estivermos no nosso limite em todas as áreas do jogo, dificilmente poderemos ganhar aqui. Mas, vamos estar de certeza”, garantiu.

O Suécia-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.