O selecionador português de futebol, Fernando Santos, considerou hoje que a equipa das 'quinas' só vencerá quarta-feira Marrocos, na segunda jornada do Grupo B do Mundial2018, se estiver ao seu "melhor nível".

“Basta jogar ao seu melhor nível, como fez no campeonato da Europa a todos os níveis do jogo. Se fizermos isso, com mais ou menos dificuldades, acredito que vamos ganhar”, vincou, na antevisão ao desafio marcado para Moscovo.

Depois da estreia com um empate a três com a Espanha, o técnico negou qualquer excesso de confiança, recordando que “o que trouxe Portugal até aqui, que levou a ser campeão da Europa, foi o enorme respeito por todos os adversários”.

“Portugal assume as suas capacidades, mas também sempre disse que a fórmula que nos levou a vencer foi o respeito e humildade, independentemente do nome da seleção e pais que enfrenta. Temos de ser iguais a nós próprios, altamente competitivos, uma equipa capaz de lutar e sofrer e fazer coisas boas para ganhar os jogos”, reforçou.

Fernando Santos relevou a insinuação de Marrocos de que vai apresentar um futebol mais intenso, propício ao choque, recordando que o opositor norte-africano é bastante mais do que isso.

“É uma equipa que, na realidade, disputa o jogo no seu limite, coloca toda a sua intensidade em campo. Obviamente, temos de responder. Mais importante, é impor as nossas qualidades. Temos de dar tudo o que temos, em termos de organização, concentração, paixão, determinação e, se respondermos sempre dessa forma, e formos intensos, ficamos mais próximos de triunfar”, vincou.

O selecionador luso garante que os seus pupilos estão “preparados” para os desafios que serão colocados pela “excelente” formação de Marrocos, “uma das melhores equipas de África, com um treinador muito experiente (Hervé Renard)”.

“Têm atletas que na sua maioria atuam em campeonatos europeus. Um conjunto muito bem organizado, com jogadores que conhecem muito bem o jogo em termos técnicos e táticos, rápidos e com qualidades técnicas muito, muito boas”, completou.

O técnico da formação das ‘quinas’ revelou que o grupo analisou as coisas boas e menos boas realizadas no empate com a Espanha, em Sochi, esperando que já possa exibir essa evolução no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

“Portugal tem capacidade para fazer melhor do que fez com Espanha”, admitiu.

O desafio disputa-se quarta-feira, pelas 15:00 locais (13:00 em Lisboa), e será arbitrado pelo norte-americano Mark Geiger.