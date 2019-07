Maurizio Pochettino, de 18 anos, nascido em Barcelona, partilhou no seu perfil do Instagram uma fotografia acompanhada pelo pai em que aparece o contrato que assinou com o Tottenham, clube que representa desde 2015 nas camadas jovens.

Pochettino jogará na equipa de sub-23, antecâmara da equipa principal, que é dirigida pelo pai Mauricio, de 47 anos, e que na última época perdeu a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool (2-0).

Na última temporada, o jovem jogador espanhol, que também tem nacionalidade argentina, disputou 23 partidas pela equipa de sub-18 dos ‘spurs’, tendo marcado quatro golos.

Antes de ingressar nas camadas jovens do Tottenham, em 2015, Maurizio Pochettino representou o Southampton, clube que também foi treinador pelo seu pai, de janeiro de 2013 a maio de 2014.