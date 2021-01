“Há males que vêm por bem. Não estava previsto correr em Portugal este ano, mas a covid-19 vem dar esta oportunidade. Adoro competir no meu país e no Autódromo Internacional do Algarve. E fico muito feliz por ver o Campeonato do Mundo visitar um circuito tão especial e desafiante como o de Portimão. Tenho a certeza que será uma prova extraordinária”, disse Filipe Albuquerque, que em 2020 se sagrou campeão mundial na classe LMP2, a segunda mais importante do campeonato.

“Depois de se ser campeão, só se pode desejar voltar a ser campeão. É isso que quero e estamos muito focados nisso. Este é um campeonato muito exigente com corridas longas e difíceis mas estamos preparados para o que aí vem. Seria extraordinário começar o ano em Portugal com uma vitória. Seria o melhor pontapé de saída”, concluiu o piloto de Coimbra, que se encontra atualmente nos Estados Unidos a preparar as 24 horas de Daytona que acontecem de 30 e 31 de janeiro.

O traçado português tem acolhido nos últimos anos as European Le Mans Series, campeonato que Albuquerque também ganhou em 2020.

O Autódromo Internacional do Algarve vai acolher a abertura do Mundial de Resistência automóvel (WEC), em 04 de abril, depois de a prova prevista para Sebring (Estados Unidos) ter sido adiada, informaram hoje os promotores do campeonato.

“Devido à rápida evolução do novo coronavírus, bem como à mudança de diretivas de diferentes governos, que inclui restrições de viagens, o WEC não quer correr riscos desnecessários”, lê-se no comunicado.

Esta decisão foi tomada em conjunto com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a IMSA, organizador das corridas de resistência nos EUA.

Com o adiamento da corrida de Sebring, inicialmente agendada para 18 de março, Portugal passa a acolher a prova de abertura do Mundial, no qual participam os portugueses Filipe Albuquerque e António Félix da Costa, com uma nova corrida de oito horas, em 04 de abril.

Esta é a primeira vez que o circuito português alberga uma prova do Mundial de Resistência.