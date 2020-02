Na mesma categoria, o outro português em prova, António Félix da Costa (Jota Sport), foi terceiro classificado.

A corrida foi ganha pelo Rebellion do brasileiro Bruno Senna, do norte-americano Gustavo Menezes e do francês Norman Nato, que bateu os Toyota do suíço Sébastien Buémi, do japonês Kazuki Nakajima e do neozelandês Brendon Hartley, limitado pelo peso do sucesso ('handicap'), uma regra introduzida esta temporada que acrescenta peso aos vencedores de provas anteriores.

O britânico Mike Conway,o argentino Jose Maria Lopez e o japonês Kamui Kobayashi, no outro Toyota, fecharam os lugares do pódio na terceira posição, mantendo a liderança do campeonato.