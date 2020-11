"Após uma análise atenta e escrupulosa do início de temporada e dos resultados obtidos, o clube considera que a melhor solução é cessar as funções do atual treinador", pode ler-se no comunicado do clube de Florença publicado no seu 'site'.

Giuseppe Iachini, que permaneceu no cargo menos de um ano, é o primeiro treinador a ser demitido esta época temporada na Serie A, à sétima jornada, devendo o seu substituto orientar o primeiro treino na terça-feira à tarde, informou a Fiorentina.

Cesare Prandelli, ex-técnico da seleção italiana entre 2010 e 2014, qualificou por duas vezes a Fiorentina para a Liga dos Campeões e alcançou as meias-finais da Liga Europa.

Ao serviço da 'squadra azurra', Prandelli alcançou a final do Campeonato da Europa de 2012, na qual defrontou e perdeu com a Espanha, por 4-0, em Kiev, na Ucrânia.