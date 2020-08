“O Fluminense recebeu uma proposta do Benfica pelo lateral direito Gilberto, fez uma contraproposta e está a aguardar resposta", adiantou um responsável do clube ‘carioca’, citado pelo jornal brasileiro.

A imprensa brasileira diz ainda que a saída do defesa deverá rondar os três milhões de euros, sendo o Fluminense detentor de 50% dos direitos económicos, pelo que receberá metade desse valor.

O Globo acrescenta que o lateral é um pedido do treinador Jorge Jesus para o plantel dos ‘encarnados’ e que Gilberto deverá seguir viagem para Lisboa, para fazer exames médicos, não devendo, assim, estar no domingo no arranque do ‘Brasileirão’.

Gilberto, de 27 anos, regressou ao Brasil em 2017, emprestado pela Fiorentina ao Vasco da Gama, e já em 2018 ao Fluminense, pelo qual assinou em definitivo já este ano, com contrato até junho de 2022.

Na Europa, o defesa, que tinha saído do Botafogo em 2015, apenas fez sete jogos pela Fiorentina, que o emprestou ainda ao Hellas Verona e ao Latina, equipa então na Série B.

Ainda de acordo com o Globo, “os ‘encarnados’ também estão próximos de fechar com o atacante Everton [Cebolinha], do Grêmio”.

O Benfica regressa ao trabalho já no fim de semana, uma semana após terminar a época 2019/20, com o plantel a realizar exames médicos e testes físicos no fim de semana e o primeiro treino da nova época na segunda-feira.

Jorge Jesus regressa a um cargo que ocupou entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente, três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.