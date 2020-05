No fim da segunda semana de trabalho após o regresso aos relvados, com vista ao retorno da competição, em 4 de junho, o treinador Sérgio Conceição levou os seus jogadores ao Dragão, para um apronto com o grupo completo, já que no boletim clínico não há nada a registar.

Segundo informação do clube no sítio da internet, para além dos “aspetos físicos e táticos”, o treino serviu ainda para “fazer a adaptação a algumas das normas vigentes no estádio”, no qual o FC Porto ainda efetuará cinco jogos até ao final da Liga.

Domingo e segunda-feira serão dias de folga e o plantel volta ao trabalho na terça-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.