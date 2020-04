O mítico Pacaembú, estádio tradicional no centro de São Paulo (SP), construído em 1940 e uma das sedes do Mundial de 1950, recebeu a festa do camisola 11. Estranhamente, a despedida de um ídolo tão ligado ao futebol carioca aconteceu em São Paulo, para comemorar, também, os 65 anos do estádio paulistano. Mais uma das ideias geniais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Sorte do Pacaembú e do adepto paulistano, que veria, alguns anos depois, a despedida de Ronaldo no mesmo relvado.

Romário é uma personagem polémica no mundo da bola. Brilhante e de personalidade forte, sempre se bateu de frente com dirigentes e treinadores. Só voltou à seleção nos últimos jogos das eliminatórias para o Mundial de 1994, quando o Brasil precisava de um milagre para se classificar. O milagre Romário não só fez os golos que classificaram o escrete nacional para o Mundial dos EUA como foi o principal responsável pelo Tetra.

Eleito o Melhor do Mundo (94), abandonou o futebol europeu para ser feliz no Rio de Janeiro. Ficou fora do Mundial de 98, por lesão, e o de 2002, por embate com Scolari. Romário e o seu jeito malandro sempre adornaram a ilusão do brasileiro pelo futebol arte. Jogou até os 40, fez os 1000 golos (apesar de contar com golos da formação), reinventou-se para ser o melhor atacante dentro da área de todos os tempos.

Naquela noite de abril de 2005, Brasil contra Guatemala e uma festa menor do que poderia (por ser em SP), Romário celebrou a sua carreira na seleção e marcou a criação de um novo inimigo para a CBF. Romário se tornaria político, deputado e senador, e uma das suas bandeiras seria a luta contra a corrupção no futebol.