O português Frederico Morais qualificou-se hoje para a terceira ronda do Corona Open J-Bay, da sexta etapa do circuito mundial de surf, ao vencer os sul-africanos Jordy Smith e Michael February.

No primeiro ‘heat’ da etapa sul-africana, Frederico Morais, 21.º do ‘ranking’ mundial, conquistou 11,93 pontos (6,5 e 5,43), impondo-se a Jordy Smith, oitavo da hierarquia, e ao ‘rookie’ Michael February, 31.º, que somaram 10,17 e 7,24 pontos, respetivamente.

O único português no circuito tem como melhor resultado esta temporada o quinto lugar em Bells Beach, tendo terminado as etapas do Rio de Janeiro, da Gold Coast e de Keramas, em Bali, no 13.º posto e no 25.º a prova iniciada em Margaret River e completada em Uluwatu, também em Bali.

Em 2017, ‘Kikas’ perdeu a final em Jefreys Bay frente ao brasileiro Filipe Toledo.

A prova sul-africana é a primeira da temporada para o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, depois de recuperar de uma lesão no pé, enquanto o havaiano e bicampeão do mundo em título John John Florence está ausente, devido devido a uma lesão no joelho.