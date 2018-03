Pois bem, o dia de S. Patrick (Saint Patrick’s Day – Dia de São Patrício), celebrado ontem, 17 de março, dia do padroeiro da Irlanda e dia de festa nacional irlandesa, foi o dia escolhido para as tais celebrações, em Lisboa, ao redor do futebol gaélico. O tal.

Como adepto e espetador talvez já tenha desviado atenções, pelo menos uma vez por ano, para o futebol americano. Há o futebol australiano, um jogo que bebeu inspiração no râguebi, que, provavelmente, chega a um conhecimento reduzido dos amantes do desporto. E poucos, decerto, devem ser aqueles que sabem da existência, ou viram ao vivo e a cores, o futebol Fiorentino (Calcio Storico Fiorentino), o futebol medieval de Florença, um futebol para homens de barba rija que é quase uma aproximação às lutas ao estilo MMA. Estas são três derivações e denominações de futebol que não reúnem conhecimento generalizado. Mas há mais.

O Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, testemunhou o primeiro torneio de futebol gaélico em Portugal. Juntou cinco clubes, um português (LX Celtiberos), dois clubes vindos da Galiza, Espanha, e dois ingleses. Em relação às equipas, apresentaram-se duas formações femininas e três masculinas.

E o torneio não podia ter tido melhor cenário. Não só porque se realizou no pulmão verde do Jamor, como a chuva miudinha que caiu quase todo o dia transportou os atletas para a realidade atmosférica irlandesa.

Uma mistura de voleibol, futebol e râguebi. Amador e em prol da comunidade

Mas o que é mesmo o futebol gaélico? É “nem mais nem menos que uma mistura de todos os desportos”, tendo por base “o râguebi, os passes do voleibol, os pontapés do futebol, feitos para o ar, com balizas e os postes de râguebi (em forma de H)”, descreve Rui Torres, da única equipa portuguesa – LX Celtiberos – e um dos responsáveis da divulgação da modalidade em Portugal.

Numa partida jogada com uma bola de futebol e com as duas equipas com 15 jogadores de cada lado, cada um dos quais de luvas calçadas, “o contacto físico é limitado”, avisa, dando explicações sobre aquele que é um dos desportos mais populares da Irlanda e que integra a GAA (Associação Gaélica de Jogos).

Amador e com forte sentido de comunidade, dá os primeiros passos em Portugal. A Associação Portuguesa de Futebol Gaélico foi criada em junho de 2017 e contou, desde logo, com o alto patrocínio da Embaixada da Irlanda em Lisboa, na pessoa do embaixador. Em Portugal, há somente um único clube que se apresenta com uma equipa feminina e outra masculina. LX Celtiberos, “uma mistura de celtas com ibéricos”, explica Rui Torres.

Mas porque o dia foi de festa para a comunidade irlandesa, as celebrações não se resumiram à competição do futebol gaélico. Com a presença da embaixadora irlandesa em Lisboa, Orla Tunney, houve uma demonstração para jovens aprendizes do futebol gaélico a cargo do treinador Barry Anderson, houve música e houve festa com a transmissão do último jogo do Torneio das Seis Nações (Inglaterra-Irlanda), centenária competição que a seleção irlandesa venceu sem derrotas.