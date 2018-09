O Marítimo, recém-promovido à I Divisão portuguesa do futebol feminino, anunciou hoje a contratação da jogadora internacional portuguesa Suzane Pires.

Poucas semanas após ter completado 26 anos, Suzane Pires assinou pelo clube madeirense, podendo jogar quer no flanco direito do ataque, quer no meio-campo.

Na sua carreira, conta com passagens pelo Boston Breakers, dos Estados Unidos, e também no Brasil, país onde nasceu, tendo representado a Portuguesa e o Santos.

Suzane nasceu em São Paulo, mas também tem nacionalidade portuguesa e acabou por representar a seleção principal feminina das ‘quinas' em 23 vezes ocasiões, algumas das quais no Europeu feminino, em que Portugal se estreou em 2017.

O Marítimo conta assim com mais uma contratação para a estreia no campeonato, marcada para 16 de setembro, no terreno do Boavista.