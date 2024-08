“O Sport Lisboa e Benfica e Jéssica Silva decidiram de comum acordo colocar um ponto final na sua ligação contratual, com a futebolista a seguir agora para uma nova etapa da sua carreira”, assinalou o Benfica na sua página oficial.

Na mesma nota, o Benfica refere que a avançada, de 29 anos, vai assinar com o Gotham FC, “através da parceria existente entre o SL Benfica e o campeão de 2023 da NWSL”.

A saída da internacional portuguesa do plantel tetracampeão segue-se às de Kika Nazareth, transferida para o FC Barcelona, Ana Seiça, Paige Almendariz, Valéria Cantuário, Marta Cintra ou Sílvia Rebelo, capitã que passou a integrar a equipa técnica.

Jéssica Silva já não tinha integrado a convocatória para o torneio do Algarve, num início de época que se segue a uma temporada em que a jogadora perdeu espaço na equipa e chegou a estar, de acordo com a imprensa, em rota de colisão com a treinadora Filipa Patão.