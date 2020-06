Os gestos foram fotografados e partilhados nas redes sociais, com a indicação ‘Black Lives Mater’ (As vidas negras importam), em alusão à morte do afro-americano George Floyd, após um polícia lhe pressionar o pescoço, e ao combate ao racismo.

Na rede social Twitter, o PSV substituiu o seu símbolo por uma imagem de cor preta e publicou a fotografia do plantel de futebol com um joelho pousado na relva, no círculo central.

O gesto tornou-se popular quando, em 2016, o futebolista da NFL (futebol americano) Colin Kaepernick decidiu ajoelhar-se antes de cada jogo, em protesto contra a desigualdade e brutalidade racial existente.

Também no Twitter, os futebolistas, António Rudiger, Kepa Arrizabalaga e César Azpilicueta publicaram uma fotografia do treino do Chelsea, com todos os jogadores ajoelhados em duas filas, intervaladas por mais jogadores.

“Basta é basta. Somos todos humanos. Juntos somos mais fortes”, escreveu Azpilicueta, um dia depois de o Chelsea ter declarado o seu repúdio à morte de George Floyd e o apoio às vítimas da “discriminação, brutalidade e injustiça”.

Na rede social Twitter apareceram mensagens acompanhadas de uma imagem em negro, quase sempre com a hashtag #BlackLivesMatter.