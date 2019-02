O Getafe desperdiçou hoje uma vantagem de dois golos em casa do Eibar e permitiu o empate ao conjunto basco (2-2), em jogo da 22.ª jornada da liga espanhola de futebol, falhando a subida ao quarto lugar.

O espanhol Jaime Mata (37 minutos) e o francês Dimitri Foulquier (52) deram vantagem ao Getafe, que teve o português Antunes no 'onze'.

Com Paulo Oliveira a titular, o Eibar chegou ao empate com dois golos do brasileiro Charles (67 e 80), o primeiro de grande penalidade.

O Eibar mantém-se, assim, no quinto lugar, com 36 pontos, mais cinco do que o Eibar, que é 10.º.