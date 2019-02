Em Munique, os bávaros alcançaram a terceira vitória seguida na prova, graças ao tento do internacional espanhol, aos 62 minutos, na sequência de um canto apontado pelo colombiano James Rodríguez.

O médio internacional português Renato Sanches não saiu do banco de suplentes dos hexacampeões germânicos, num jogo em que o Hertha, 10.º classificado, terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão do central holandês Karim Rekik.

O Bayern, que vinha de um empate 0-0 com o Liverpool, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, tem agora 51 pontos, os mesmo do líder Borussia Dortmund, que no domingo recebe o Bayer Leverkusen.

Já o Borussia Mönchengladbach perdeu por 3-0 com o Wolfsburgo e ficou com o terceiro lugar em ‘risco’. Os golos de Yannick Gerhardt (38 minutos) e do suíço Admir Mehmedi (68 e 83) ditaram o segundo triunfo seguido dos ‘lobos’, que subiram ao quinto lugar, com 38 pontos.