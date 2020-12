Já sem o técnico suíço Lucien Favre no banco de suplentes, após ter deixado o comando da equipa, no domingo, na sequência da goleada sofrida diante do Estugarda, por 5-1, o Dortmund, que será liderado pelo adjunto Edin Terzic até final da época, colocou-se em vantagem cedo, aos 12 minutos, através do lateral esquerdo português.

A resposta do Werder Bremen, que também não vive um bom momento na competição, chegou aos 28, por Kevin Mohwald, porém, Marco Reus, na recarga a uma grande penalidade falhada por si, assegurou o triunfo, aos 79.

O Union de Berlim estava bem encaminhado para voltar a vencer, na visita a Estugarda, contudo, depois de estar a comandar por 2-0 até bem perto do apito final, consentiu dois golos do recém-entrado Sasa Kalajdzic, um resultado que deixa o conjunto da capital em igualdade pontual com o adversário de hoje, ambos com 18, menos quatro do que o quarto classificado Dortmund.

Já o Hertha empatou com o Mainz, numa partida sem golos. Com este resultado, a equipa da capital está em 10.º, com 13 pontos, enquanto o Mainz é 17.º e penúltimo, com apenas seis.

No primeiro jogo do dia, o avançado luso André Silva, autor de um ‘bis’ e de uma assistência, foi um dos grandes destaques na igualdade a três golos entre Eintracht Frankfurt e Borussia Monchengladbach, juntamente com Lars Stindl, face ao ‘hat-trick’ anotado.

A ronda 12 prossegue na quarta-feira, com destaque para a deslocação do líder isolado Bayer Leverkusen a Colónia e da receção do campeão Bayer Munique ao Wolfsburgo.