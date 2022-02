O Borussia Dortmund triunfou hoje no reduto do Union Berlim, por 3-0, com um golo do português Raphaël Guerreiro e outros dois de Marco Reus, e aproximou-se do líder da Liga alemã de futebol, o Bayern Munique.

Na capital alemã, o avançado internacional pela 'mannschaft', num espaço de sete minutos, aos 18 e 25, apontou os dois golos dos visitantes, que possibilitaram ao conjunto orientado por Marco Rose gerir o desafio da 22ª jornada. Após o descanso, à passagem do minuto 71, foi o lateral esquerdo luso a 'selar' o triunfo, que deixou o Dortmund, segundo posicionado, com 46 pontos, mais perto do campeão e líder Bayern Munique, que soma 52, depois do desaire surpreendente no sábado, em Bochum (4-2). Já o Union Berlim é sexto colocado na Bundesliga, com 34 pontos, os mesmos de Friburgo (quinto), Leipzig (quarto), enquanto o Bayer Leverkusen fecha o pódio, com 41.