A queda das vendas da empresa de Elon Musk deve-se a uma combinação de fatores, designadamente o ‘envelhecimento’ da gama de produtos, a concorrência dos rivais chineses e as relações do multimilionário com a administração de Trump.

A Tesla reportou entregas de 336.681 unidades a nível mundial no trimestre de janeiro a março, sendo que o número foi inferior às vendas de 387.000 no mesmo período do ano anterior.

O declínio registou-se apesar dos descontos e de outros incentivos.

As ações da Tesla caíram para cerca de metade desde que atingiram um recorde em meados de dezembro, devido ao receio de que o boicote aos carros de Musk e outros problemas pudessem atingir fortemente a empresa.

O fabricante de veículos elétricos de Austin, Texas, também perdeu quota de mercado para os seus rivais nos últimos meses, não conseguindo acompanhar a evolução tecnológicas de outras construtoras.

A chinesa BYD revelou em março uma tecnologia que permite carregar os seus automóveis em apenas alguns minutos.