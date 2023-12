O golo de Tengstedt, aos três minutos, permitiu aos ‘encarnados’ regressarem aos triunfos, após dois empates nas rondas anteriores, e isolarem-se, à condição, no primeiro lugar, com 33 pontos, mais dois do que Sporting e FC Porto, que se defrontam na segunda-feira.

Já o Sporting de Braga mantém-se na quarta posição da I Liga, com 29 pontos, vendo interrompida uma série de quatro vitórias consecutivas para o campeonato e sofrendo apenas a segunda derrota em casa esta época.