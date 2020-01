O internacional português Gonçalo Guedes voltou hoje a treinar integrado com o plantel do Valência, da I Liga espanhola de futebol, mais de três meses depois de ter contraído uma lesão no tornozelo direito.

O avançado luso, de 23 anos, treinava-se sozinho no relvado desde há duas semanas, tendo hoje integrado a sessão juntamente com os restantes companheiros do plantel 'che'. Gonçalo Guedes participou normalmente em todos os exercícios ministrados pela equipa técnica liderada por Albert Celades, sendo que só não integrou um pequeno jogo na fase final do apronto. O internacional português lesionou-se em outubro ao serviço da seleção portuguesa, numa derrota na Ucrânia (2-1), no apuramento para o Euro2020. Desde então, Gonçalo Guedes falhou 19 encontros oficiais do Valência, 13 dos quais para a Liga espanhola.