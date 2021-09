“Face à indecisão quanto às limitações de público e todas as oscilações das diretrizes desta pandemia, o Águeda Action Club (ACTIB) vem, por este meio, anunciar o cancelamento do Grande Prémio de Portugal de Motocrosse, agendado para os dias 23 e 24 de outubro”, pode ler-se no comunicado da organização.

O clube organizador, que “lamenta este desfecho”, recorda que, pelo segundo ano consecutivo, é forçado a “adiar a prova” devido à pandemia de covid-19.

“No entanto, é bom que todos percebam que sem público, ou mesmo com limitações em termos de bilheteira, os custos inerentes à realização de um evento desta envergadura tornam-se incomportáveis para este clube. Juntamo-nos assim à Finlândia, Suécia, Bali ou Argentina, que neste clima de instabilidade, também anularam os seus eventos. Os patrocinadores não estão dispostos a pagar para colocarem publicidade numa pista sem público, as despesas continuam a ser muito altas e, apesar do apoio por parte do Município de Águeda, contra nossa vontade, não havia outra hipótese” explicou José Brenha, presidente do ACTIB.

A nota indica ainda que os bilhetes já adquiridos transitam para 2022, sem qualquer necessidade de atualização, e que todos aqueles que pretendam a devolução dos mesmos, deverão contactar o respetivo local de compra.